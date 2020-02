Deux hat-tricks : le joueur de la semaine de l'Europa League a marqué plus en deux rencontres que sur toute sa saison

Wolverhampton a infligé la plus large défaite de la semaine en Europa League à l'Espanyol, lanterne rouge de la Liga.

Son ailier portugais Diogo Jota s'en est donné à coeur joie. En 22 rencontres de Premier League, le joueur de 22 ans a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Lors des deux dernières rencontres des Wolves en Europa League, Jota a inscrit 6 buts, deux hat-tricks !

Si son équipier Ruben Perez a certainement marqué le plus beau but des 16ème de finale allers, Diogo Jota vient, lui, d'être élu joueur de la semaine par l'UEFA. Si la confrontation entre Wolverhampton et l'Espanyol semble être pliée, le prochain adversaire des Anglais sera désormais averti : Diogo Jota est un homme de Coupe d'Europe !