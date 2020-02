🎥 Le plus beau but des seizièmes de finale aller de l'Europa League?

Il y a eu du spectacle jeudi soir, en Europa League, mais s'il ne fallait retenir qu'un seul but...

Formé et passé pro à Porto, Ruben Neves fait désormais le bonheur de Wolverhampton. Et s'il ne marque pas souvent, le milieu offensif portugais sait soigner ses effets. Jeudi soir, d'un enchaînement contrôle poitrine-reprise de volée, Ruben Neves a sans doute inscrit l'un des plus beaux buts de la saison en Europa League.

Une réalisation qui permet aussi à Leander Dendoncker et ses équipiers de prendre le large avant le match retour (4-0). La qualification est presque en poche pour les Wolves.