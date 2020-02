Des clubs anglais s'ajoutent à la (longue) liste des prétendants pour Jonathan David

Le talent canadien a séduit l'Europe.

Jonathan David quittera plus que probablement La Gantoise à l'issue de la saison et son départ devrait rapporter un beau chéque au club d'Ivan De Witte. Mais vers quelle destination? Jonathan David aura le choix au moment de réfléchir à son avenir.

Porto, l'Ajax et Lyon avaient déjà montré leur intérêt, selon The Guardian deux clubs de Premier League se sont ajoutés à la liste: Arsenal et Everton, rien que ça.