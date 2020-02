La Premier League et la Pro League parmi les championnats les moins 'agressifs du monde'

Le courrier hebdomadaire du CIES fait le point sur le nombre de cartons distribués depuis le début de la saison dans les championnats du monde entier et l'Angleterre et la Belgique arrivent tout en bas de la liste.

Comment classer les championnats selon le niveau d'agressivité? L'observatoire du football européen a décidé de se référer aux nombres de cartons jaunes et rouges distribués pour tenter de classer 92 championnats des quatre coins du monde.

Et à ce petit jeu, ce sont les sud-américains qui arrivent en tête: les championnats de Bolivie, d'Uruguay et du Guatémala trustent les trois premières places de ce classement avec, en moyenne, plus de six cartons jaunes par match. A l'inverse, le Japon est le championnat où les hommes en noirs ont le moins de travail (2,19 jaunes et 007 rouges/match).

Côté européen, la Premier League (3,61 cartons jaunes/match) et la Pro League (3,73) arrivent en bas de la liste. Le premier championnat européen de la liste est le championnat ukrainien, tandis que la Serie A est le championnat du top 5 européen dans lequel on donne le plus de bristols, avec en moyenne 5,51 cartes jaunes et 0,31 cartes rouges par match.

Des chiffres qu'il faut relativiser car les arbitres n'ont pas la main aussi légère partout. Les arbitres britanniques, par exemple, sont réputés moins sévères que leurs homologues italiens ou espagnols...