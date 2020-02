Hans Vanaken pointe la cause des problèmes offensifs de Bruges

Trois buts au cours des trois dernières rencontres de championnat, la meilleure attaque du championnat n'est plus aussi efficace qu'en début de saison.

Et pour Hans Vanaken, ça s'explique aussi par la façon dont les adversaires abordent les rencontre contre le Club. "Pourquoi c'est plus difficile de marquer ces dernières semaines? C'est aussi à cause des adversaires. Souvent, on a affaire à des équipes qui campent à dix devant leur but et ce n'était pas différent contre Charleroi", estime le Soulier d'Or.

Mais dimanche, contre Charleroi, le Club de Bruges a aussi été dominé en seconde période et ce n'est pas la première fois que Bruges souffle le chaud et le froid au cours d'une même rencontre. "C'est un aspect que l'on doit travailler, en effet", confirme Vanaken. "Mais nous avons gagné et su garder le zéro c'est le plus important en vue des prochaines échéances."