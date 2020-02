Le STVV lance une académie... à Namur

La Namur Sports STVV Académy ouvrira ses portes au moiss de mars.

Une occasion à saisir pour tous les jeunes Hesbignons passionnés de football? Saint-Trond, en partenariat avec Namur Sports, a officiellement présenté son d'académie pour jeunes footballeurs qui sera ouverte dès le 16 mars prochain à Jambes.

"Un tremplin unique et ambitieux vers l'élite du football belge", précise le club dans son communiqué. Une Académie qui sera ouverte aux joueurs de la région de la Hesbaye, âgés de 7 à 15 ans. Et pour laquelle des sessions de recrutement seront organisées, à Jambes, le 1er, le 2 et le 9 mars prochain.