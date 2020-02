Les 22 Citizens qui croiseront la route du Real

Au contraire de Zinedine Zidane, qui sera notamment privé des services d'Eden Hazard, l'Espagnol pourra compter sur quasiment toutes ses forces vives pour le déplacement à Madrid. Aymeric Laporte, qui est sorti avant la fin du match samedi dernier est bien de la partie, mais il n'est pas sûr qu'il sera disponible.

Kevin De Bruyne fait évidemment partie du groupe avec un défi de taille à relever pour les Diables et ses partenaires qui n'ont jamais battu le Real Madrid en Ligue des Champions.

The 22-man travelling squad bound for Madrid this afternoon ✈️



🔵 #UCL #ManCity pic.twitter.com/JfR9UXMNwx