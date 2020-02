Avec un but et un assist, un KDB décisif met le Real au tapis ; Lyon surprend la Juventus

On jouait la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce soir avec deux belles affiches au programme.

Real Madrid - Manchester City 1-2

Le choc opposait Courtois à De Bruyne tous les deux titulaires. Après un round d'observation; Courtois sauvait une première fois devant Jesus (21e). Benzema répondait d'une belle tête bien stoppée par Ederson avant que Casemiro n'évite à son équipe d'encaisser dans les arrêts de jeu. Après la pause, Thibaut Courtois sauvait à nouveau les meubles devant Mahrez. Finalement, Isco ouvrait le score bien servi par Vinicius Junior (60e). Le Real profitait de cette impulsion pour continuer à pousser mais City égalisait. L'excellent travail de KDB offrait l'égalisation à Jesus (78e) qui semblait pourtant faire faute sur Ramos (poussée dans le dos). Dans la foulée, Carvajal taclait Raheem Sterling dans le rectangle et Kevin De Bruyne (82e) prenait Courtois à contre-pied. Sergio Ramos prenait un carton rouge direct (86e) en fin de match pour une faute sur Jesus en tant que dernier homme. Finalement, City faisait un grand pas vers la qualification, avant le retour à domicile.

Lyon - Juventus 1-0

Devant son public, l'OL a réussi à tenir tête au leader de Serie A. Mieux, Jason Denayer (titulaire) et ses coéquipiers sont parvenus à faire tomber la Juve. Sur un très bon service d'Aouar, Tousart marquait l'unique but de la rencontre (31e). Après la pause, Lyon tenait bon. Dybala égalisait finalement, mais son but était refusé pour hors-jeu (87e). L’OL s’ouvre les portes des quarts mais aura dur à faire lors du match retour.