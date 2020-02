Pep Guardiola compatit aux malheurs d'Eden Hazard

La blessure d'Eden Hazard a beau être une bonne nouvelle pour Manchester City, qui affronte le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pas question pour Pep Guardiola de s'en réjouir.

Pep Guardiola fait partie de ces entraîneurs dont la classe et le respect de l'adversaire ne peuvent être remis en doute et le Catalan l'a encore prouvé en conférence de presse d'avant-match, en prélude à Real Madrid - Manchester City (ce mercredi 21h). "Ca me fait de la peine qu'il soit absent. J'ai eu l'honneur de pouvoir profiter de son jeu, mais aussi de souffrir face à lui. Mais vu de l'extérieur, on ne peut que se dire : "Waw, quel joueur"", déclare Guardiola.

"Je suis persuadé que le Real Madrid a fait un recrutement stratosphérique avec Eden Hazard. Malheureusement, les blessures l'ont stoppé dans son élan, mais il est encore jeune et a de belles années devant lui", affirme-t-il. "Je lui souhaite de revenir vite, car le Bernabeu va s'amuser avec lui. C'est un joueur magnifique".