Comment la Gantoise peut-elle battre l'AS Roma ?

Battue 1-0 au match aller, la Gantoise devra réaliser une excellente prestation pour venir à bout de la Roma demain soir.

Demain, à partir de 19 heures, la Gantoise rencontrera l'AS Roma à la Ghelamco Arena dans le cadre de son seizième de finale retour d'Europa League. Défaits 1-0 à l'aller par le club de la Louve, les hommes de Jess Thorup devront obligatoirement l'emporter par au minimum deux buts d'écart pour se qualifier. Focus sur la méthode à adopter.

Pour commencer, l'AS Roma évolue en 4-2-3-1, un système qui peut rapidement se transformer en 2-4-3-1 en phase offensive avec des latéraux qui montent dans les couloirs. Pour effectuer la première relance et casser la ligne de pressing adverse, l'équipe fait redescendre le milieu de terrain défensif (souvent Diawara) entre les deux défenseurs centraux ou solicitent l'aide de l'un des deux latéraux qui vient se recentrer, formant ainsi une première ligne de relance à trois. Ainsi, pour gêner la construction du jeu romain, les Buffalos devront gérer la largeur lors du pressing.

Ensuite, lorsque les hommes de Paulo Fonseca contrôlent le ballon plus haut sur le terrain, ils cherchent souvent à trouver les ailiers qui ne jouent pas le long de la ligne de touche mais viennent plutôt se rencentrer pour exploiter les demi-espaces entre la ligne défensive adverse et le milieu de terrain. En effet, les Giallorossi aiment apporter de la densité dans l'axe et contrôler le ballon dans cette zone pour ensuite créer le danger. La gestion de cet espace sera donc cruciale pour les joueurs de La Gantoise.

Aussi, les latéraux romains n'hésitent pas à monter haut sur le terrain et profitent des déplacements des ailiers vers l'axe pour exploiter pleinement les couloirs. C'est pourquoi, les deux latéraux Gantois qui débuteront la rencontre devront bien veiller à ne pas trop laisser d'espaces dans leurs dos pour ne pas être surpris par les appels des latéraux. Néanmoins, les aspirations offensives des latéraux romains pourrait également se retourner contre eux car en se retrouvant dans la zone adverse en phase offensive, ils laissent de l'espace derrière eux et sont vulnérables en phase de transition.

Par conséquent, la Gantoise serait bien inspirée de chercher à passer par les côtés pour mettre en difficulté leur adversaire. C'est pourquoi, un système de jeu en 5-4-1 pourrait être intéressant pour les Buffalos. En effet, il semble qu'une défense à cinq soit plus adaptée. Les trois centraux serviraient à éviter que la zone axiale se retrouve trop vulnérable et les deux latéraux à donner moins d'espaces à Kolarov et Spinazzola. Néanmoins, dans cette optique, il faudra sans doute faire redescendre un milieu de terrain en défense central, et pourquoi pas Sulayman Marreh qui a déjà évolué dans cette position. Le milieu de terrain pourra quant à lui être composé de la paire Kums-Odjidja et devra réaliser un travail d'abattage conséquent pour récupérer un maximum de ballons mais également rester proche de la ligne défensive pour étouffer les demi-espaces évoqués précédement.

Devant, Jonathan David pourrait être alors décalé sur un couloir et profiter des espaces laissés dans leurs dos par les latéraux roumains pour faire parler sa pointe de vitesse et créer le danger. De l'autre côté, Anderson Niangbo pourrait avoir sa chance, lui qui a déjà inscrit deux buts et une passe décisive en seulement 186 minutes jouées avec les Buffalos. Enfin, à la pointe de l'attaque, Laurent Depoitre trouverait pleinement sa place et pourra jouer de son physique pour bousculer la défense romaine.

Quoi qu'il en soit, les Buffalos devront être à leur meilleur niveau demain soir pour espérer l'emporter et ainsi accéder aux huitièmes de finale de la compétition face à une équipe qui est présentée comme leur étant supérieure...