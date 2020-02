Que va donner l'Inter Miami de David Beckham, qui fait ses grands débuts ce week-end ?

C'est bientôt le jour J pour l'Inter Miami : le club fondé par David Beckham va faire ses débuts en Major League Soccer ce week-end, en déplacement au LAFC. Mais quel visage présentera l'équipe de Miami ?

Ce sera bel et bien l'Inter Miami ... pour l'instant

Le Club Internacional de Futbol Miami, ou "Inter Miami", aurait pu ne jamais voir le jour sous ce nom, cause de polémique et même de poursuites judiciaires de la part de l'Inter Milan dont il s'inspire ouvertement. Mais le club conjointement lancé par David Beckham et Simon Fuller (célèbre producteur musical et télévisuel américain) tient bon jusqu'ici et débutera bien sa première saison de MLS en tant qu'Inter Miami, terme soumis à un copyright strict de la part de l'Inter Milan aux USA ; les chances de voir Miami devoir changer de nom à l'avenir sont réelles.

OFFICIEL !



Le logo de l'Inter Miami CF, club créé par David Beckham qui évoluera en MLS en 2020 ! pic.twitter.com/L1k0su5IhH — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 5, 2018

Si l’Inter Milan se voit gagner le procès, l’Inter Miami n’aurait plus aucun droit d’utiliser ce nom.



Autrement dit, changement complet de nom, et logo, etc. pic.twitter.com/c3eNxk0qmJ — Inter Miami FR (@InterMiamiFR) February 12, 2020

Pas encore de stade digne de ce nom

Les débuts à domicile de l'Inter Miami sont prévu pour le 14 mars 2020, pour leur troisième rencontre de championnat. Ce ne sera cependant pas à Miami mais à Fort Lauderdale, lieu de villégiature et touristique important de Floride situé à une cinquantaine de kilomètres de Miami et où évoluera à l'avenir la réserve de l'Inter, le Fort Lauderdale CF. En attendant la construction du gigantesque stade au sein duquel l'Inter Miami doit évoluer, le club de David Beckham jouera au Lockhart Stadium (18.000 places).

🏟️🇺🇸 Miami Freedom Park, la futura casa del @InterMiamiCF de la MLS



👉🏻 23,5 hectareas de superficie

👉🏻 Estadio para 26.000 espectadores

👉🏻 Academia de fútbol

👉🏻 Restaurantes, centro comercial y oficinas pic.twitter.com/kUeICjOKmq — Marca de Gol (@marcadegol) October 27, 2019

C'est évidemment temporaire : comme Atlanta United, qui a rejoint la MLS en 2017 en inaugurant son fantastique Mercedes-Benz Stadium (71.000 places), l'Inter Miami veut son écrin ultra-moderne et le projet est en cours. Il doit s'agir du Miami Freedom Park, stade de 25.000 places assises et comprenant également bureaux, restaurants et hôtels sur un terrain de 30 hectares pour un projet d'une valeur d'1 milliard d'euros. David Beckham a annoncé l'inauguration de ce stade (dont les travaux doivent encore commencer) pour 2022 ...

Une équipe sans stars

Contrairement à ce qu'espérait David Beckham, l'Inter Miami n'a pas réussi à transférer de stars mondiales cet hiver. Becks espérait convaincre un très grand nom, un joueur dont l'aura dépasse le football et puisse parler même aux fans encore peu "éduqués" au soccer à Miami. Il a raté son pari, mais les noms de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont évoqués pour l'avenir, sans savoir quelle est la part d'esbroufe là-dedans. Une chose est sûre : si l'Inter Miami s'installe dans la durée, cette ville représentative du lifestyle à l'américaine pourrait bien attirer quelques stars ...

En attendant, l'Inter doit faire avec un noyau sans véritable star : un seul joueur est arrivé d'Europe, Lewis Morgan, international écossais de 23 ans, en provenance du Celtic Glasgow. On notera cependant quelques noms connus de MLS : Roman Torres (33 ans), capitaine du Panama et champion avec le Columbus Crew en 2019 ; Luis Robles (35 ans), gardien de but des NY Red Bulls de 2012 à 2019 et passé par la 2.Bundesliga sous les couleurs de Kaiserslautern et Karlsruhe ; l'ancien joueur d'Utrecht et international américain Juan Agudelo (27 ans), star du New England Revolution. La recrue-vedette de cet hiver aura été Rodolfo Pizarro (25 ans), attaquant international mexicain confirmé et qui a inscrit, en préparation, le tout premier but de l'histoire du club.

The first goal in @InterMiamiCF history.Scored by: @Rpizarrot pic.twitter.com/Qe9xQELlD9 — Inter Miami CF (@miamifutbolmls) February 15, 2020

Les débuts de l'Inter Miami sont donc très attendus et malgré le noyau moins flamboyant que prévu, l'optimisme est de mise dans le camp de David Beckham. Qui peut s'appuyer sur un fait : dans l'histoire de la MLS, les clubs ayant attiré les plus grands noms ne sont pas toujours ceux ayant connu le plus de succès. Le palmarès récent (Seattle Sounders x2, Atlanta United, Toronto FC, Portland Timbers ...) le prouve bien ...