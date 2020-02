Samir Nasri, un flop ? Vercauteren nuance et évoque son rôle dans le vestiaire

Samir Nasri ne devrait plus porter le maillot du RSC Anderlecht. Le Français a rechuté et le club ne devrait pas le conserver au terme de la saison actuelle. Mais est-ce pour autant un flop sur tous les plans ?

Le cas Samir Nasri aura décidément été épineux cette saison à Anderlecht. Ce matin, la Dernière Heure révélait que le Français ne serait pas conservé par le club ; suite à une nouvelle rechute, il ne devrait plus jouer de la saison et on ne le verra donc plus sous les couleurs mauves. Mais Nasri, arrivé pour aider son ami Vincent Kompany à mettre en place son projet, est-il un flop sur tous les plans ?

Franky Vercauteren, en tout cas, nuance : "Malheureusement, il n'a pas pu être important sur le terrain. Mais il a bel et bien un rôle au sein du vestiaire", affirme l'entraîneur du RSCA ce vendredi en conférence de presse. "Notamment auprès des jeunes. Parfois, quand vous êtes jeune ou nouveau au sein d'un vestiaire, vous n'osez pas vous exprimer. Samir Nasri prenait alors la parole, il aidait à la communication au sein du groupe". L'intensité des entraînements cette saison aura cependant été trop élevée pour lui permettre de se relancer, confirme Vercauteren. "Mais jusqu'à preuve du contraire, il est sous contrat avec nous", précise-t-il.