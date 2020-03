Les compositions d'équipes pour le Clasico sont connues !

Ce soir le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour un Clasico qui s'annonce bouillant. Découvrez les compositions d'équipes.

Dans moins d'une heure, le Real Madrid recevra le FC Barcelone pour l'un des matchs les plus emblématiques et les plus historiques du football européen : le Clasico. A la lutte pour le titre cette saison, les deux équipes ne sont séparées que par deux points d'écarts, le Barça occupant la première place avec 55 points et les Merengues la seconde avec 53.

En ce qui concerne le onze de départ aligné par Zinédine Zidane, on ne peut noter qu'une surprise notable avec l'absence de Luka Modric, sur le banc. La défense à quatre Caravajal-Varane-Ramos-Marcelo qui a fait le succès de la Casa Blanca ces dernières années est alignée. Au milieu on retrouve un trio composé de Casemiro, Kroos et Valverde. Benzema sera quant à lui épaulé par Isco et Vinicius Junior qui seront chargés d'animer les couloirs.

De son côté, Quique Setién aligne lui aussi un 4-3-3 et peut compter sur les retours de Jordi Alba et Sergi Roberto, tous deux titulaires. Comme en début de semaine face à Manchester City, Samuel Umtiti est préféré à Clément Lenglet en défense centrale aux côtés de Gerard Piqué. Sergio Busquets est quant à lui remplacé par Frenkie de Jong en sentinelle, le milieu de terrain hollandais étant devancé par Arthur et Sergi Roberto, positionnés en relayeur. Enfin, comme depuis plusieurs matchs, la ligne d'attaque sera composée de Griezmann, Messi et Arturo Vidal.