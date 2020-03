Pas de choc psychologique pour Waasland-Beveren : Dirk Geeraerd fait le point

Le remplaçant d'Arnauld Mercier, Dirk Geeraerd, n'a pas réussi à installer une nouvelle dynamique à Waasland-Beveren.

Le schéma de Beveren était cependant inédit : un 5-3-2 qui n'a pas porté ses fruits. "Anderlecht a très bien entamé le match, avec beaucoup de combinaisons. On a beaucoup couru après le ballon", regrette Dirk Geeraerd après la rencontre. "On encaisse trop facilement, on court trop après la balle au milieu et de terrain ... Et marquer est difficile". Trop de "détails" pour la D1A ?

"J'avais opté pour un milieu renforcé et deux joueurs rapides devant. On espérait poser problème à Anderlecht de cette façon", pointe Geeraerd. "Nous nous en sortions bien quand ils ralentissaient, mais la différence de qualité est trop grande". Et Beveren n'a pas amené de renforts cet hiver : "Nous ne pensions jamais que 8 points d'avance pourraient s'évanouir aussi vite. Nous aurions pu nous renforcer, mais ce n'était normalement pas nécessaire". Drôle d'aveu ...