Les joueurs du Cercle sont-ils boostés par les primes ?

12 sur 12, quatre victoires consécutives en fin de championnat ; de quoi normalement sauver tout club de la relégation. Mais il se fait que le Cercle de Bruges avait un fameux retard.

La direction du Cercle avait décidé de mettre en place un système de primes extras en cas de victoires consécutives, révèle Het Nieuwsblad. Ainsi, comme d'habitude, chaque victoire est récompensée par une prime de 900 euros brut.

Mais, celle-ci était doublée, triplée et quadruplée en cas de victoires consécutives. Les joueurs brugeois ont ainsi touché 3.600 euros supplémentaires (brut) pour leurs dernières prestations. Certes, les employés du Cercle ont surtout profité d'un engouement et d'un objectif collectif pour le maintien, qui restent malgré tout primordiaux pour tout joueur de foot. Du moins, on l'espère.