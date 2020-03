Enfin l'optimisme pour Landry Dimata ?

Où en est Landry Dimata ? La question se pose depuis plus d'un an. L'optimisme serait cependant enfin de mise ...

Landry Dimata n'aura pas pu jouer un rôle dans la saison régulière du Sporting d'Anderlecht et même pour les playoffs (1 ou 2), l'imaginer faire plus qu'obtenir un peu de rythme en fin de course serait probablement bien trop optimiste. Mais La Dernière Heure nous annonce cette semaine que du côté du RSCA, enfin, on se permet d'espérer concernant l'attaquant de 22 ans.

Dimata travaille en ce début d'année chez Lieven Maesschalck, le kiné des Diables Rouges, et aurait fait d'énormes progrès. Son genou, qui pose problème depuis plus d'un an (son dernier match date du 10 février 2019 face à Zulte Waregem), irait mieux et laisserait entrevoir le bout du tunnel. Même si le rythme ne sera pas là et que le club serait inspiré de ne prendre aucun risque ...