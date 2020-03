🎥 Coronavirus : Le Ministre des Sports demande la suspension immédiate de la Serie A

Le coronavirus continue de secouer la Serie A.

Encore et toujours plus de confusion dans le football italien. Cette fois, c'est la rencontre entre Parme et SPAL (programmée à huis clos) qui devait se jouer à 12h30 qui est impactée.

Celle-ci n’a pas débuté. Les joueurs étaient pourtant sur la pelouse prêts à lancer la rencontre, avant d'être invités à rentrer aux vestiaires, en attendant la décision concernant un possible arrêt du championnat.

En effet, le Ministre des sports italien demande l’arrêt immédiat de toute urgence de la Serie A. Une décision compréhensible, toutefois le timing peut poser des questions.