Van Crombrugge voit le "puzzle" se mettre en place : "Mais nous n'avons rien en mains"

Seize goals en trois matchs, un seul encaissé : si le RSCA avait enclenché ce rythme plus tôt, on ne parlerait pas de PO2. Hendrik Van Crombrugge le sait ...

Hendrik Van Crombrugge se réjouit de voir Anderlecht trouver son rythme, mais ne peut qu'avoir des regrets : "Si nous avions réparti un peu ces seize goals sur la saison, plutôt que faire des 0-0 ... On serait en PO1", pointe-t-il. "Mais c'est du passé". Autant se concentrer sur le positif et le futur, même si cela implique les PO2, estime le portier mauve.

"On savait depuis le début qu'on avait les pièces du puzzle mais qu'il fallait les mettre ensemble. Maintenant, on y arrive", se réjouit Van Crombrugge. "Mais voilà, la réalité est que nous n'avons rien en mains". Mais la confiance est de retour, et les automatismes aussi. "Le onze bouge moins, ça aide. Cela permet aux joueurs de se sentir confiants. Mais on sait aussi qu'il reste à faire et que tout ne se fera pas en un jour".