Un coach belge réclame le report des rencontres en Afrique

Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie, a réclamé que les rencontres qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations soient reportées en raison du coronavirus qui affecte énormément d'internationaux évoluant en Europe.

Alors que les reports de rencontres se multiplient en Europe et que la FIFA a déjà annoncé que les rencontres qualificatives pour le Mondial 2022 n'auraient pas lieu en zone Asie, l'Afrique disputera lors de cette trêve internationale plusieurs rencontres qualificatives pour la CAN 2021. Aucune mesure n'a encore été prise à ce sujet, mais Tom Saintfiet, entraîneur de la Gambie, a élevé la voix sur le sujet.

Le Belge compte en effet sept internationaux évoluant en Italie, notamment l'ancien joueur de Genk Omar Colley (Sampdoria). "Nous ne pouvons pas demander de jouer les rencontres qualificatives alors que certaines sélections seront privées de leurs meilleurs joueurs [à cause du coronavirus]", déclare Saintfiet à la BBC. "On parle de l'Italie actuellement, mais en France et même en Belgiuqe, le virus se répand aussi. Nous ne savons pas quand cela s'arrêtera. Peut-être que dans une semaine, la France sera aussi en quarantaine et de nombreux joueurs africains ne pourront pas jouer ces rencontres".

La Gambie affronte le Gabon le 26 mars et le 30 mars en qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. "La CAF doit suivre les recommandations de la FIFA - ce que l'AFC a fait en Asie - et reporter les rencontres de mars (...) Il y a des dates disponibles, on peut peut-être les jouer toutes les deux en juin, puis deux en septembre ...".