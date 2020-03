Le nouveau coach des Espoirs est connu !

La Royal Belgian FA vient officiellement d'annoncer la nomination de trois nouveaux entraîneurs pour diriger les sélections de jeunes des Diables Rouges. Jacky Mathijssen reprend le poste de Johan Walem.

Dans un communiqué officiel, la Royal Belgian FA vient d'annoncer la nomination de trois nouveaux entraîneurs à la tête des différentes équipes de jeunes des Diables Rouges. Ainsi, Jacky Mathijssen, ancien coach de l'OHL et de Beerschot s'occupera de la principale équipe espoirs, à savoir les U21. Il remplace Johan Walem, qui a quitté son poste pour entraîner Chypre.

De leur côté, Wesley Sonck et Thierry Siquet seront respectivement en charge des U19 et des U18. A noter que le premier a auparavant entraîné Waasland-Beveren et le Lierse.

Cependant, il ne s'agit pas réellement de nouveaux visages puisque les trois hommes dirigeaient déjà les catégories inférieures de jeunes. Une modification logique, donc.