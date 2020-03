🎥 "On va tous mourir" : les supporters russes, toujours autorisés dans les stades, blaguent sur le coronavirus

La Russie ne s'est pas encore mise en Ă©tat d'alerte concernant le coronavirus, mĂȘme si la situation y Ă©volue dans ce sens. Ce week-end, les rencontres de Russian Premier League ont eu lieu comme si de rien n'Ă©tait. Les supporters en ont mĂȘme blaguĂ©.

C'était probablement leur dernière rencontre au stade avant un bout de temps : les matchs de Russian Premier League n'étaient pas à huis-clos ce week-end, mais devant l'avancée du virus y compris en Russie, le gouvernement et la fédération de football russes devraient décréter des mesures rapidement pour la suite du championnat. Toujours est-il que ce week-end, les stades étaient fréquentés ... et les supporters ont préféré afficher un peu de second degré : "On va tous mourir", scandaient ainsi ces fans du Zenit St-Petersbourg lors du match face au FK Oural.