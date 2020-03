Keisuke Honda, l'homme à qui un seul continent résiste encore

Le Japonais est l'homme d'un week-end réduit à son strict minimum sur la planète foot.

Après avoir passé quelques mois aux Pays-Bas, à Vitesse Arnhem, où il n'a finalement disputé que quatre rencontres, Keisuke Honda a décidé de poursuivre son tour du monde. Le 31 janvier dernier, il a rejoint le Brésil et signé un contrat d'un an avec Botafogo, pensionnaire de première division brésilienne.

Tout premier but au Brésil

Et si le championnat de Brésil n'a pas encore débuté, Botafogo disputait un match du championnat de Rio, ce dimanche. L'occasion pour le Japonais d'inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs, sur penalty, à la demi-heure de jeu (1-1, score final). Pas tout à fait anodin, puisque, selon Transfermarkt, le Japonais est devenu, à la faveur de ce penalty transformé, le tout premier joueur professionnel à inscrire des buts sur cinq continents différents (Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Amérique Centrale).

Un véritable tour du monde

C'est, forcément, au Japon que Keisuke Honda avait commencé à empiler les buts. Mais, quelques mois avant la Coupe du monde 2008, à laquelle il ne participera pas, il s'offre un transfert en EreDivisie, au VVV Venlo.

Il file ensuite en Russie (CSKA Moscou), dispute sa première Coupe du monde (deux buts et un huitième de finale avec le Japon en Afrique du Sud) et passera encore trois ans dans l'un des plus grands clubs d'Europe (92 matchs, 11 buts, 14 assists avec l'AC Milan entre 2014 et 2017). Le Mexique (CF Pachuca) et l'Australie (Melbourne Victory) s'ajoutent encore à cette feuille de route après la Lombardie.

Une der' douloureuse contre les Diables

Mais Keisuke Honda a aussi marqué l'histoire du football japonais par ses performances en équipe nationale. Champion d'Asie en 2011, il a participé à trois Coupes du monde, disputé 98 rencontres avec les Samouraïs Bleus (pour 37 buts): une carrière internationale qui s'est terminée en Russie, par une rencontre qu'il n'oubliera sans doute jamais, contre les Diables Rouges.