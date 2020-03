Les ennuis semblent s'accumuler pour Ronaldinho

Le 6 mars dernier, l'ancienne star du FC Barcelone a été arrêtée avec son frère, Roberto Assis après avoir tenté d'entrer au Paraguay avec un faux passeport. Le Brésilien est toujours détenu en prison.

La situation de Ronaldinho ne s'améliore pas et l'enquête a pris une nouvelle tournure ces dernières heures.

Le procureur principal de l'affaire, Osmar Legal, a indiqué à Reuters que d'autres charges pourraient peser contre Ronaldinho. La justice paraguayenne enquête désormais sur les liens entre l'ex-joueur et Dalia Lopez, la femme d'affaires qui l'a invité au Paraguay. Cette dernière, actuellement en fuite et recherchée par les forces de l'ordre, "pourrait être impliquée dans un système de blanchiment d'argent".

Selon le juge Gustavo Amarilla, en charge du dossier, les enquêteurs cherchent à connaître "les véritables raisons de leur présence" au Paraguay. Et savoir s'ils sont impliqués ou non dans ce possible blanchiment d'argent. "Notre principale hypothèse est qu'ils ont produit de faux documents (pour entrer au Paraguay) et qu'ils étaient en mesure de pouvoir les utiliser à des fins commerciales ou des investissements qui ne sont pas légaux", a expliqué Osmar Legal.

Affaire à suivre...