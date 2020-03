Et si nous jouions la saison en cours en juillet, quid des contrats expirants en juin ?

Le scénario d'une saison jusqu'en juillet est définitivement réel. Si l'Euro est reporté, les Playoffs peuvent durer jusqu'en été. Mais qu'en est-il des contrats qui expirent ?

C'était une question que nous avons également posée à plusieurs managers hier, mais ils n'ont pas pu y répondre. Stijn Boeykens, représentant du syndicat des joueurs Sporta, voit comment cela devrait se passer.

L'Antwerp, par exemple, compte cinq joueurs qui courent à la fin du contrat le 30 juin. "Si le jeu se poursuit jusqu'en juillet, il doit être conforme aux règles de la saison en cours", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

"S'il y a des contrats qui expirent, il me semble logique qu'ils soient automatiquement prolongés jusqu'à la fin de la saison. Mais alors pour tous les joueurs qui sont en fin de contrat. Il ne faut pas qu'un club prolonge le contrat du joueur x ou y pour la période nécessaire et ne le fasse pas pour le joueur z, car il n'est plus considéré pour la saison prochaine."

Les joueurs prêtés doivent également être prolongés. "Si cela concerne une période d'un mois, alors ce bail doit être prolongé du 1 / 12ème, ainsi que le paiement du salaire."