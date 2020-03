Vlap : "Cela n'a pas toujours été facile, mais pour ma première saison je suis tout de même satisfait"

Un des transferts de l'été chez les Mauves vit une saison inhabituelle avec des hauts et des bas, à l'image du club, mais qui terminait sur une note positive.

Anderlecht en a pris 16 points sur 21 au cours des dernières semaines. Et lors des trois derniers matchs, Vlap a marqué cinq buts et donné deux passes décisives. Malheureusement pour Vlap et le Sporting, cette bonne période a été interrompue par le coronavirus.

"Nous devions nous entrainer le dimanche, en trois groupes et à des heures différentes, jusqu'à ce que nous apprenions que toutes les séances étaient annulées. Presque tous les joueurs étrangers sont ensuite rentrés dans leur pays", confiait le Néerlandais dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad au sujet de sa situation.

"Cela n'a pas toujours été facile, mais pour ma première saison je suis tout de même satisfait", reconnaît Vlap. "Pour la première fois, j'ai dû vivre seul et à l'étranger. De plus, je suis arrivé dans un grand club, où les résultats ont été décevants au début. Mais en fin de compte, il fallait continuer à travailler dur et de toujours garder confiance en soi."

"Et en attendant, je suis content de mes statistiques. Dommage que la compétition soit maintenant au point mort, car ces dernières semaines ont été très bonnes pour nous. Mais c'est une raison supplémentaire pour se remettre sur les rails", a conclu le Néerlandais.