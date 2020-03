Le top 5 des stades européens les plus remplis, en moyenne, cette saison

Ce sont deux clubs allemands qui mènent la danse.

Ainsi, pour la saison écoulée, pas moins de 81.171 supporters se sont rendus en moyenne aux matchs à domicile du Borussia Dortmund. Dans l'Allianz Arena, les joueurs bavarois pouvaient eux compter sur la présence de 75.000 personnes.

Après deux clubs de Bundesliga, deux de Liga : sans surprise, on retrouve le Barca et le Real Madrid respectivement à la troisième et cinquième place avec une assistance moyenne de 73.323 supporters au Camp Nou et 66.884 au Bernabéu.

Manchester United vient s'incruster entre les deux clubs de Liga. En moyenne lors de la saison 2019-2020, 72.669 personnes se sont amassées à Old Trafford pour suivre les Red Devils.