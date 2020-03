Un Belge à l'honneur en Serie C italienne : "Je n'ai aucune intention de quitter le club"

Touché de plein fouet par le coronavirus, le pays est à l'arrêt, paralysé par les mesures de confinement.

L'arrêt de toute activité collective dont le football met également les clubs et leurs joueurs dans des soucis que personne n'aurait pu prédire. Avant tout cela, Romelu Lukaku et Dries Mertens s'étaient illustrés cette saison en Serie A, alors qu'un autre Belge (moins médiatisé) faisait discrètement son trou dans la botte. Il s'agit de Jari Vandeputte.

Formé à La Gantoise, le joueur de 24 ans évolue en Serie C (Division 3) depuis cette année sous les couleurs de Vicenza, et avait connu une solide saison jusqu'à l'arrêt de celle-ci.

Des bonnes performances qui auraient d'ailleurs suscité l'intérêt de quelques formations de division supérieure. Toutefois, le Belge a admis qu'il ne pensait pas du tout à cela : "Je n'ai aucune intention de quitter Vicenza", déclarait ce dernier dans les colonnes de Triveneto Goal. "Je suis très bien ici, surtout avec nos supporters qui sont spectaculaires."

Le joueur qui est passé par Roulers et le FC Eindhoven en 2017 admet être un fan de Dries Mertens : "Il est mon modèle car il a connu un parcours plus ou moins similaire au mien, et nous avons des caractéristiques assez similaires je trouve."