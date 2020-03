Le "Roi" Pelé affirme être le meilleur joueur de tous les temps

Avec sa modestie légendaire, l'ancien attaquant brésilien se place au-dessus de tous.

Le "Roi" Pelé a affirmé être le meilleur joueur de tous les temps sur la chaîne Youtube Pilhado, et ce malgré une grande concurrence.

"Aujourd'hui, c’est Cristiano Ronaldo le meilleur. Il est le plus régulier. Mais vous ne pouvez pas oublier Messi, bien sûr, mais il n’est pas un buteur. Le meilleur de l’Histoire ? C’est une question difficile. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo. Ou en Europe, des joueurs comme Beckenbauer, Cruyff. Maintenant, ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux. Pourquoi ? Parce que tout le monde les compare en fonction de moi", a lâché le triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970), qui se tient toujours en très haute estime à l'âge de 79 ans.