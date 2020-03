Le football s'arrête également dans l'un des derniers pays où on jouait encore

On ne joue presque plus au football dans le monde en raison du coronavirus. L'Australie était l'un des derniers pays à tenter de continuer.

C'était cependant "Mission impossible" pour la A-League, comme l'a concédé le président de la FFA (la fédération australienne de football) James Johnson ce mardi en conférence de presse : les dernières mesures prises par le gouvernement australien, à savoir la fermeture des frontières des États avec contrôles, a été le coup de grâce.

La FFA a tout tenté, mais les six dernières rencontres de phase classique et la phase finale devront donc être reprogrammées, sans qu'aucun calendrier soit actuellement mis en place. Le statut de l'A-League sera réévalué le 22 avril. Johnson a reconnu que les clubs australiens seraient soumis à une énorme pression financière. "Nous le ressentirons à tous les niveaux. La FFA ressentira la pression, les clubs et les joueurs aussi".