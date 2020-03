🎥 Voici pourquoi Biglia portait le numéro 5 au Sporting d'Anderlecht

L'ancien joueur des Mauves a voulu rendre hommage à une idole.

Lucas Biglia a marqué l'histoire du Sporting d'Anderlecht entre 2006 et 2013. Alors que les dernières rumeurs parlent d'un possible retour en Belgique, on sait désormais pourquoi il portait le numéro 5 chez les Mauves.

Un numéro symbolique et qui fait référence à Fernando Redondo. Biglia a voulu rendre hommage à son modèle argentin qui a évolué à Tenerife, au Real Madrid et à l'AC Milan avant de prendre sa retraite en 2004.