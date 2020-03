Thomas Didillon : "Important de rester motivé et continuer à travailler"

Prêté à Genk, propriété du Sporting d'Anderlecht, le portier français en a profité pour se confier sur ses journées en confinement.

Thomas Didillon, 24 ans, a repris des couleurs cette saison dans les cages du Racing Genk.

Actuellement confiné chez lui comme pour la majorité d'entre-nous, il tente comme il peut de garder la forme : "La situation est difficile, mais je ne pense pas que ce soit à nous de nous plaindre", confiait l'ancien portier du FC Metz au Républicain Lorrain.

"Juste avant l'annonce de la quarantaine, nous avons eu une réunion au club et emporté du matériel chez nous pour s'entrainer. Depuis, le coach physique nous envoie un programme tous les jours. On nous demande de faire des vidéos des exercices que nous faisons, pour continuer à animer le groupe."

Continuer à se motiver malgré la situation inédite et compliquée : "Jouer au football si personne ne peut venir aux matchs, ou si la santé des gens est mise en danger ne sert à rien. Mais malgré tout, il est important de rester motivé et continuer à travailler car on ne peut pas se permettre de ne rien faire."