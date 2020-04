Les clubs allemands déterminés à poursuivre la saison de Bundesliga jusqu'à son terme ?

Selon le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, la saison 2019/2020 de Bundesliga ira bien jusqu'à son terme.

Depuis plusieurs semaines, le flou règne au sein des fédérations européennes de football. En effet, compte tenu de l'avancée de la pandémie du coronavirus et de l'allongement des périodes de confinement, il est de plus en plus difficile d'envisager que tous les championnats de football européens puissent aller jusqu'à leur terme. Par conséquent, certaines institutions telle que la Pro League songerait à clôturer la saison en son état actuel.

Néanmois, il semble que la question ne se pose pas partout, comme en Allemagne. En effet, dans des propos accordés au quotidien espagnol AS, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a récement déclaré que la suite de l'exercice 2019/2020 de Bundesliga ne serait pas annulée. "En Allemagne, nous sommes tous d’accord : les 36 clubs ont décidé de finir la saison, même si cela doit être après le 30 juin pour des raisons politiques ou sanitaires".

A noter que ces déclarations font suite aux menaces de sanctions proférées par l'UEFA à l'encontre de la Belgique dans le cas où cette dernière choisisse effectivement d'annuler la suite de la saison de Pro League. Des menaces qui ont sans doute refroidi certains d'agir de la même manière...