Robinho revient sur ses erreurs de jeunesse

L'attaquant brésilien est revenu sur son départ mouvementé du Real Madrid vers Manchester City à l'été 2008.

Robinho s'est confié concernant quelques erreurs de jeunesse et a déploré son comportement de l'époque lors d'un entretien avec Marca.

"Je ne regrette pas d’avoir quitté Madrid, mais je m’en veux de la manière dont cela s’est terminé. Le Real Madrid est le club qui m'a ouvert les portes et m'a offert l'opportunité de conquérir l'Europe", explique l'attaquant d’Istanbul Basaksehir. "Je manquais de maturité, de capacité à penser avec un esprit clair et d’anticiper les conséquences avant de prendre des décisions. Seuls l'âge et l'expérience peuvent vous donner cela", plaide l’Auriverde âgé de 36 ans.

"J'aimerais beaucoup revoir Florentino Pérez (le président du Real, ndlr), le prendre dans mes bras et le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour moi. Pour tout l'amour qu'il m'a donné", a conclu Robinho.