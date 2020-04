Sebastiaan Bornauw aurait dû quitter Anderlecht pour rejoindre un autre club de Pro League

Dans un entretien accordé à Play Sports, Hein Vanhaezebrouck s'est exprimé sur le potentiel de Sebastiaan Bornaux et a révélé une anecdote intéressante à son sujet.

Hein Vanhaezebrouck connaît bien Sebastiaan Bornauw qu'il a eu sous ses ordres pendant plusieurs mois entre juillet et décembre 2018. Aujourd'hui à Cologne, le défenseur de 21 ans fait partie des révélations de la saison en Bundesliga. Une éclosion qui ne semble pas surprendre l'ancien coach d'Anderlecht qui voit en lui un gros potentiel, comme il l'a confié dans des propos accordés à Play Sports.

"C'était quelqu'un qui avait des qualités qui se reflètent bien dans un championnat plus athlétique. Les gens disaient qu'il n'était pas rapide, mais il est super rapide. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu une détente comme la sienne. Il est fort mentalement aussi. Il est pragmatique et c'est rare dans le football. Cela fait de lui un joueur engagé et il a quelque chose en plus en tant que joueur. Il est difficile de dire où se trouve son plafond. Il a encore une grande marge de progression."

Par ailleurs, l'homme de 56 ans a également révélé une anecdote selon laquelle l'international espoir belge aurait dû quitter les Mauves pour signer à Ostende. "Je me souviens que le conseil d'administration d'Anderlecht voulait vendre Sebastiaan Bornauw au KV Oostende, Gert Verheyen le connaissait bien, mais je l'ai appelé pour qu'il ne prenne pas encore de décision."