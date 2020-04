Une icône du Barça plaide pour l'arrêt définitif de la saison en Liga

L'ancienne star du FC Barcelone a le sentiment que son ancien club devrait être sacré champion s'il n'y a plus de matchs pour la saison 2019-2020.

Hristo Stoichkov pense qu'il serait plus juste de mettre fin à la Liga maintenant, de supprimer la relégation et de promouvoir deux équipes de la deuxième division suite à la crise sanitaire que vivent l'Europe et l'Espagne. Le Barça, champion d'Espagne en titre, détenait une avance de deux points sur son éternel rival, le Real Madrid, lorsque le championnat a été suspendu, tandis que Cadix et le Real Saragosse occupaient les places de promotion au sein de la deuxième division espagnole.

"Si nous voyons comment la situation est, avec les matchs qui ont été joués, il serait plus juste de mettre fin à la saison de Liga comme elle est maintenant", a lâché le Bulgare à Cope Tiempo de Juego. "Beaucoup d'équipes pourraient se maintenir en bas du classement, il reste beaucoup de matchs. Ils pourraient arrêter le championnat tel qu'il est, ne pas avoir de relégation et les deux premiers de deuxième division pourraient être promus pour avoir un championnat à 22 équipes, parce qu'ils ont également fait beaucoup de travail pour gagner de nombreux matches", a conclu Stoichkov qui estime que le Barça devrait être couronné champion s'il n'y a plus de matchs disputés lors de la saison 2019-2020.