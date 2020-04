🎥 Charleroi de retour en Europe : il y a cinq ans, le Mambourg vibrait face au Beitar Jérusalem

Le Sporting Charleroi va faire son retour en Europe, au moins en préliminaires mais peut-être même en poules. Il aura fallu attendre cinq ans pour que le Mambourg goûte à nouveau à l'Europe.

La dernière apparition du Sporting Charleroi en Coupe d'Europe, les supporters des Zèbres s'en rappellent évidemment comme si c'était hier ... et pourtant, au début de la saison 2020-2021, cela fera déjà cinq ans que le Mambourg n'aura plus connu le parfum européen. Charleroi entamait sa sixième campagne européenne à l'été 2015, et mettait là un terme à une attente encore plus longue : avant ce second tour de qualification d'Europa League, le dernier match européen du RCSC datait de 2005 et d'un second tour d'Intertoto contre Tampere United (Finlande).

Un retour en grande pompe

Pour ce retour, Charleroi ne s'était pas loupé : la réception du Beitar Jérusalem et de ses supporters bouillants avait été l'occasion d'une belle démonstration des hommes de Felice Mazzù. Si jusqu'à la pause, les débats avaient été équilibres (Nicolas Penneteau sauvant même ses couleurs du 1-2), les Zèbres avaient déroulé au retour des vestiaires avec notamment un doublé de Neeskens Kebano ...

Une rencontre qui avait un parfum de soufre : dès les premières minutes, les supporters du Beitar lancent des fumigènes et des engins pyrotechniques, forçant l'arbitre anglais à arrêter brièvement le match. Un corps arbitral qui, la veille de la rencontre, avait été forcé ... de changer d'hôtel, les mêmes supporters israéliens étant un peu trop bruyants.

Retrouvez les images de ces incidents ci-dessous, ainsi que celles du public carolo :