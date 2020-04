🎥 Revoici le tout premier but de la saison de Pro League

Le champion en titre avait vacillé dès sa première sortie: la faute à cette frappe puissante de Julien De Sart.

Retour de quelques mois en arrière pour la Pro League qui publie, ce samedi, la vidéo du premier but de la saison. Il avait été inscrit par Julien De Sart, d'une très jolie frappe à distance, qui laisse sans doute de mauvais souvenirs à Danny Vukovic: c'est le seul but encaissé par le portier australien qui s'était blessé quelques jours plus tard, cette saison.

Mais ça n'avait pas suffi à gâcher la première officielle de Felice Mazzu avec Genk: Benjamin Nygren et Ianis Hagi avaient réveillé la Luminus Arena en seconde période pour permettre à Genk de collecter son premier succès de la saison...