La fin de l'aventure napolitaine pour Dries Mertens plus proche que jamais

Dries Mertens pourrait rester le co-meilleur buteur de l'Histoire du Napoli, sans parvenir à dépasser Marek Hamšík (121 buts tous les deux).

La Gazzetta Dello Sport titrait ce samedi matin qu'une prolongation de contrat à Naples pour Dries Mertens semblait devenue improbable. Le média italien explique que le Diable Rouge n'a plus eu de contact avec sa direction depuis plus de quarante jours. On se souvient que la relation entre Dries Mertens, qui arrive en fin de contrat cet été, et son capricieux Président, Aurelio De Laurentiis, s'était déjà détériorée lorsque celui-ci avait mis à l'amende les joueurs qui n'avaient pas respecté la mise au vert forcée.

L'attaquant belge de 32 ans aura néanmoins l'embarras du choix. De nombreux clubs européens voient d'un bon oeil la bonne affaire de transférer librement le petit buteur : l'Inter Milan, Monaco, Chelsea et l'Atlético Madrid, entre autres, ont déjà fait savoir leur intérêt.