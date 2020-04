La décennie historique des Diables, épisode 8 : Numéro 1 mondiaux pour la première fois !

En cette période d'abstinence footballistique, Walfoot a décidé de revenir sur la dernière décennie des Diables Rouges. De l'enfer aux portes du paradis, les Diables nous ont fait vibrer durant les dix dernières années. Retour sur ces matchs qui leur ont permis de rentrer dans l'histoire du football belge.

À quelques mois de l'Euro 2016, l'euphorie est totale : les Diables Rouges sont en pleine communion avec leur public, ont été gifler quelques mois plus tôt la France hôte de la compétition (voir l'épisode précédent de notre série) et iront disputer leur seconde grande compétition consécutive avec, cette fois, un statut de favori à assumer. Mieux : en cas de victoire ce 13 octobre 2015 face à Israël, lors du dernier match de poules, la Belgique sera n°1 mondiale au classement FIFA pour la première fois de son histoire ...

Il faudra attendre la seconde période ...

Pourtant, dans un Heysel plein comme un oeuf, on ne peut pas dire que la fête soit immédiate : Israël, pourtant pas l'adversaire le plus dangereux qu'aient rencontré les Belges ces dernières années, se montre entreprenant et il faut plusieurs interventions de Simon Mignolet pour ne pas gâcher l'ambiance. Lukaku et Mertens loupent l'immanquable : déjà qualifiés, les Diables ressentent-ils pour la première fois depuis longtemps une légère pression au moment de transformer l'essai ?

En seconde période, rebelote pour Romelu Lukaku qui ne trouvait pas les filets après avoir dribblé le portier israélien. Symptomatique de sa campagne qualificative : Rom allait terminer celle-ci ... sans avoir inscrit le moindre but. Il en marquerait 9 sur la route du Mondial 2018 ... et allait devenir le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Mais en 2015, Lukaku est encore dans le doute lorsqu'il arrive en sélection.

La délivrance allait arriver après l'heure de jeu, des pieds du chouchou du Stade Roi Baudouin : Dries Mertens, qui profite d'un très beau travail de Kevin De Bruyne. Les deux meilleurs buteurs de la campagne planteront ensuite à leur tour : KDB lui-même, puis Eden Hazard - 5 buts chacun au total. Le 3-1 de Hemed en fin de rencontre ne changera rien : la Belgique est n°1 mondiale. Ce qui paraît de nos jours presque banal (la Belgique est aujourd'hui en tête et ce depuis septembre 2018) est à l'époque historique et est célébré comme tel.

Surtout, ce statut met un peu plus la pression sur les épaules des hommes de Marc Wilmots : l'Euro 2016 approche et après une campagne autoritaire, la Belgique sera attendue au tournant chez ses voisins français. Qu'à cela ne tienne : Paris, nous voilà, se dit-on à l'époque ...