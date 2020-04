Le Sporting de Charleroi rejoint l'action "Souliers de Coeur"

Plus tôt dans la semaine, Mogi Bayat, l'agent de joueurs, lançait "Les souliers de coeur", une initiative créée pour "venir en aide de manière très concrète à des associations qui luttent quotidiennement pour préserver la santé des personnes les plus vulnérables face à l'épidémie du Covid19".

47 joueurs professionnels issus du football belge ont déjà participé à l'action, pour un total de plus de 50.000 euros récoltés à ce jour. Ce dimanche, la Fondation du Sporting de Charleroi a décidé de rejoindre les "Souliers de coeur" en faisant également un don.

Plusieurs têtes, bien connues des pelouses belges, ont participé en ajoutant des messages. C'est notamment le cas d'Adrien Trebel : "Dès que l'on m'a présenté l'idée, j'ai tout de suite adhéré, c'est normal que j'apporte ma contribution", ou encore Sebastien Dewaest : "On a une situation privilégiée. Quand c'est nécessaire, on doit aider ceux qui sont dans le besoin", mais aussi, par exemples, Cyril Thereau et Marouane Fellaini.