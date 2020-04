Entre Pozuelo et Dewaest, Peter Croonen a une préférence pour la puissance : "Je sais ce que c'est"

Le président de la Pro League et du Racing Genk s'est prêté au jeu des préférences.

Durant sa présidence à Genk, Croonen a vu passer beaucoup de bons joueurs.

Le président s'est prêté au jeu de la comparaison pour Het Laatste Nieuws, qui lui a demandé sa préférence entre Alejandro Pozuelo et Sébastien Dewaest : "Etant moi-même un ancien défenseur, j'ai le plus grand respect pour la puissance de Dewaest", confiait Croonen.

"Je sais ce que c'est que de devoir bloquer un adversaire, et s'assurer de museler un joueur de talent. Mais j'ai également un faible pour le jeu technique. J'apprécie les joueurs qui arrivent à mettre de la vitesse dans leurs actions. Si vous me demandez de choisir entre Messi et Ronaldo, je penche pour Messi."