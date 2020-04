Un joueur du Lokomotiv Moscou décède à l'entrainement

Triste nouvelle en provenance de Russie. Ce lundi, le défenseur central Innokentiy Samokhvalov (22 ans) est décédé, vraisemblablement d’un arrêt cardiaque, lors d’une séance d’entraînement individuelle alors que les joueurs sont comme le reste de la population russe confinés pour enrayer la pandémie de coronavirus.

Arrivé au club en 2015, Innokentiy Samokhvalov n’était jamais apparu en équipe première et jouait pour Kazanka, l’équipe B du Lokomotiv qui évolue en 3e division.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.



He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d