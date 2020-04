Voici la somme que pourront toucher au maximum les joueurs de Lokeren comme compensation

Lokeren a été officiellement déclarée en faillite. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les joueurs, qui n'ont pas été payés par le club depuis plusieurs mois ?

Les joueurs de Lokeren peuvent réclamer l'argent auquel ils avaient droit (et qu'ils auraient selon la durée de leur contrat) selon deux façons possibles, comme le précisent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Premièrement, par le biais du "‘Fonds Sluiting Ondernemingen’". Dès que le mandataire met officiellement fin au contrat de travail des joueurs, ceux-ci peuvent demander une garantie allant jusqu'à 25 000 euros. Cela dépend également du montant des arriérés de salaire et du pécule de vacances non payé, qui est plafonné. Toutefois, comme l'indemnité de licenciement sera dans la plupart des cas raisonnablement élevée, la plupart des acteurs principaux pourront réclamer un montant de l'ordre de ces 25 000 euros.

Une deuxième piste, moins prometteuse, est que les acteurs, comme tout créancier, déposent une plainte devant les tribunaux. Toutefois, il faudra un certain nombre d'années avant que cela ne devienne clair. En outre, il est très douteux que le curateur puisse réaliser de nombreux actifs - il y a une réelle chance que les créanciers ne soient payés que faiblement ou même pas du tout.