Quelle place pour Thibaut Courtois parmi les meilleurs gardiens du monde ?

En grande forme cette saison avec le Real Madrid, Thibaut Courtois fait sans doute partie des meilleurs à son poste à l'heure actuelle. Quelle est la réponse des statistiques ?

Malgré une première saison contrastée au Real Madrid, Thibaut Courtois réalise un second exercice de toute autre envergure, si bien que le Diable Rouge est désormais considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais où est-ce qu'il se situe réellement parmi ces derniers ? C'est ce que nous avons tenté de déterminer grâce à plusieurs ensembles de statistiques, bien que les chiffres ne constituent pas un outil infaillible. Ainsi, quatre autres noms ont été inclus dans l'étude aux côtés du gardien de la Casa Blanca : Jan Oblak, Marc-André ter Stegen, Alisson Becker et Manuel Neuer. Il s'agit d'une liste arbitraire et non-exhaustive des gardiens de but pouvant être considérés parmi les meilleurs à leur poste.

Le gardien belge rivalise avec les plus grands

Ainsi, pour commencer, si l'on regarde les statistiques brutes, les cinq participants sont très proches les uns des autres en ce qui concerne le nombre d'arrêts effectués par match d'après les chiffres dévoilés par WhoScored. En première position, ex-aequo, Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen réalisent en moyenne 2,3 parades par rencontre. Ils devancent ainsi légèrement Jan Oblak (2,2), Alisson (2,1) et Thibaut Courtois (2,1).

Puis, lorsque l'on se penche sur le nombre de cleen-sheets réalisés, c'est le gardien de l'Atlético Madrid qui arrive en première position avec 16 matchs sans encaisser le moindre but, suivi ensuite par l'ancien du KRC Genk et le champion du Monde 2014 (15). Le gardien de Liverpool n'est pas loin derrière (14) tandis que celui du Barça accuse un certain retard sur ses concurrents (11).

Thibaut Courtois et Alisson au coude-à-coude

Par ailleurs, on peut également utiliser les indices de performances basés sur les statistiques pour se faire une idée du niveau des gardiens sur l'ensemble de la saison. Nous avons alors choisi d'en retenir trois. Le premier d'entre eux est la note attribué par le site britannique WhoScored. Ainsi, selon ce dernier, le portier brésilien est le meilleur de nos cinq prétendants puisqu'il obtient la note de 6,79 juste devant l'international belge (6,78). Les deux gardiens allemands arrivent ensuite à égalité (6,71) devant Jan Oblak (6,59).

La proximité entre le gardien des Merengues et celui des Reds est encore soulignée par le CIES Football Index puisque ces deux derniers obtiennent le score de 92, nettement devant leurs autres concurrents. En effet, douze points les séparent du troisième, Manuel Neuer (80), le portier slovène et l'ancien du Borussia Mönchenglad'bach obtenant quant à eux les scores de 79 et de 76.

Enfin, pour terminer, si l'on se base sur les chiffres communiqués par InStat, Alisson Becker devance encore une fois l'ancien gardien de Chelsea avec un index de 310 contre 297. Une fois de plus, le vainqueur de la Ligue des Champions 2013 arrive au pied du podium (286) avec un score supérieur à celui de ter Stegen (280) et de Jan Oblak (277).

Par conséquent, même si les statistiques ne permettent que d'avoir un aperçu d'une situation donnée, il semble malgré tout que Thibaut Courtois fasse bel et bien partie des trois meilleurs joueurs à son poste à l'heure actuelle.