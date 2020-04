"Tout à fait possible": le président de l'Antwerp fixe une date pour la reprise du football en Belgique

Le président anversois espère rapidement revoir les joueurs du championnat sur le terrain.

Le Conseil National de Sécurité apportera quelques précisions ce vendredi sur ce qui attendra la Belgique l'été prochain et, sur base des directives des autorités, la Pro League prendra sa décision finale concernant une reprise ou non du championnat.

En attendant, le président de l'Antwerp espère que le football retrouvera rapidement ses repères en Belgique. "Il faudra reprendre au plus vite et au plus tard le 1er juillet on doit pouvoir à nouveau jouer en Belgique", estime Paul Gheysens dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen.

"C'est tout à fait possible en respectant les règles de sécurité minimale et c'est nécessaire économiquement pour les clubs", insiste encore le patron du Matricule 1.