L'anecdote de Cicinho à propos du dernier match de Zidane au Real Madrid

Le 7 mai 2006, Zinédine Zidane disputait contre Villarreal (3-3) en Liga son dernier match avec le Real Madrid, avant de prendre sa retraite en club. Une journée spéciale, remplie d'émotions pour le Français et tout le vestiaire merengue.

Une scène géniale a eu lieu après la dernière rencontre de Zinédine Zidane avec le Real Madrid, comme le raconte l’ancien back droit Cicinho.

"Florentino Pérez est rentré et a salué tous les joueurs, un par un, et ce qui s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit : 'Président, Zizou dit que s'il a un contrat de deux ans à 6,5 millions (le plus haut salaire du Real à l'époque, ndlr), il ne prend pas sa retraite !' Tout le monde a rigolé, mais pas Florentino Pérez qui lui a dit, très sérieusement : 'Tu le veux vraiment ? Si tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite.' (…) Zidane a alors réfléchi un moment et puis a lâché... 'Non, non, j'arrête'", a raconté le Brésilien, relayé par Marca.

Une jolie anecdote qui témoigne de la grande affection reçue par Zizou au sein de la Casa Blanca.