Les transferts de la saison en Pro League, les tops et les flops d'Eupen : Plusieurs belles surprises

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. Au tour d'Eupen, 13e avant l'interruption.

Eupen est parvenu de nouveau à se maintenir en D1A cette saison. Le club germanophone avait pourtant très mal débuté la saison en obtenant seulement sa première victoire à la neuvième journée de championnat. Les Pandas ont vu débarquer quasi vingt joueurs durant le mercato estival.



Les tops

Olivier Verdon s'est vite imposé au sein de la charnière centrale des Pandas. Prêté par Alavès, le défenseur central a fait beaucoup de bien à l'arrière garde eupenoise. Solide dans les duels, bon à la relance et rarement pris de vitesse, l'international béninois dispose de toutes les qualités pour évoluer dans une formation plus huppée de notre championnat. Jordi Amat a apporté également beaucoup de stabilité et toute son expérience cette saison. L'ancien joueur de l'Espagnyol, du Betis et de Swansea entre autres, a même marqué deux buts avec les Pandas.

Omid Ebrahimi a été crucial au sein de l'entrejeu eupenois. Vif et hargneux, l'international iranien âgé de 32 ans n'a jamais laissé une seconde de répit à ses adversaires directs. Bon à la récupération et à la relance, il a fait beaucoup de bien aux Pandas.

Sur un voie de garage à Anderlecht, Knowledge Musona a rejoint en prêt les Pandas cet hiver. L'international zimbabwéen est vite devenu titulaire dans le onze de San José et a marqué deux buts en sept matchs de championnat. Discipliné et gros travailleur, le joueur âgé de 29 ans s'est vite mis au service de l'équipe. Il n'a pas hésité à multiplier les efforts au front de l'attaque eupenoise.

Smail Prevljak est arrivé seulement durant le mercato hivernal en provenance du RB Sazlbourg. Le Bosnien n'a disputé que cinq rencontres avec Eupen. Assez pour planter quatre roses...Le placement, la vista et la finition, le buteur âgé de 24 a vite mis tout le monde d'accord au Kehrweg. Il aurait pu être l'une des belles surprises des playoffs 2...

Les flops

Quand on transfère beaucoup et à tout va, il y a forcément des erreurs de casting et des déceptions. Adrian Lapena en fait partie. Arrivé cet été, le milieu défensif est parti cet hiver pour rallier un club de troisième division espagnole.Adalberto Penaranda était censé démontrer tout son talent sur les pelouses de JPL, mais le Vénézuelien n'aura pas eu droit au chapitre sous Benat San José. Il est vite retourné à Watford. Saeid Ezatolahi n'est pas parvenu non plus à s'imposer au Kehrweg contrairement à son compatriote Ebrahimi.

Leonardo Miramar Rocha avait terminé meilleur buteur de D1B avec Lommel la saison passée. Mais le Portugais n'est pas parvenu à faire trembler les filets en D1A. Le Portugais n'a disputé que 225 minutes de jeu avant de se blesser gravement et de manquer le reste de la saison. Enfin, Flavio Ciampichetti qui jouait pour la première fois de sa carrière en Europe à l'âge de 31 ans. Le buteur argentin n'a pas marqué un seul but et a finalement peu joué alors qu'il devait apporter son expérience devant au départ.