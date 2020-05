Recadré par son club, Birger Verstaete fait ses excuses : "J'ai donné quelques informations erronées"

Le milieu de terrain a présenté ses excuses après avoir exprimé ses inquiétudes sans questionner le médecin du club. Le club, où deux joueurs et un kiné ont été testés positifs au Covid-19 jeudi, a voulu mettre les choses au clair.

Le FC Cologne a fermement réagi ce dimanche aux de Birger Verstraete. "Il a été écrit que le club continuerait ses entraînements malgré les tests positifs. Ce n’est pas vrai. Conformément au protocole mis en place par la Ligue allemande de football (DFL), seuls les joueurs négatifs deux fois de suite pourront s’entraîner. C’est dans cette optique que les joueurs sont restés chez eux ce week-end et subiront lundi un second test avant la reprise des entraînements", a expliqué le club allemand dans un communiqué.

Le pensionnaire de Bundesliga n'a pas apprécié que Verstraete insinue que les mesures sanitaires n’ont pas été respectées. "Elles ont toutes été suivies, conformément aux directives des autorités. Le club a fourni des informations transparentes aux autorités et elles ont décidé que le FC Cologne pouvait continuer le processus engagé."

Birger Verstraete a tenu à présenter ses excuses. "J’ai exprimé mes inquiétudes personnelles à propos de ma compagne (qui souffre de problèmes cardiaques, ndlr). J’ai donné quelques informations erronées et j’en suis désolé", a l'ancien Gantois, cité par son club. "Mon intention n’était pas de critiquer la direction. Je m’y sens d’ailleurs bien et je veux continuer à tout donner. Ma copine, qui appartient à un groupe à risque, va rentrer en Belgique et y restera pour le moment."

Alors que la Bundesliga est arrêtée depuis mi-mars, les clubs s’entraînent actuellement en petits groupes, conformément aux mesures d’hygiène et de contrôle des infections qui sont en place depuis le 6 avril.