La sélection belge pour la King's World Cup de Gerard Piqué est connue : un ancien Diable jouera pour l'Italie !

L'événement organisé par Gérard Piqué se déroulera du 26 mai au 9 juin, au Mexique. La sélection de la Belgique, concoctée par la Youtubeuse Céline Dept, est connue.

La King's World Cup, c'est le nouvel événement mondial organisé par Gérard Piqué. 32 équipes vont s'affronter, en 7 contre 7, du 29 mai au 6 juin, au Mexique, pour déterminer le vainqueur de la compétition.

Une équipe belge a été admise : le Deptostra FC, créée par la Youtubeuse Céline Dept et présidée par un certain Eden Hazard. Ce vendredi 10 mai, la sélection complète, comptant treize joueurs, est tombée.

Deux gardiens ont été sélectionnés : Thomas Chesneau, formé à Paris, sans club depuis deux ans et Lilo Guarnieri, ancien grand espoir formé à l'AC Milan, qui s'est, lui aussi, retrouvé sans employeur.

Ethan Hazard aussi de la partie, Radja Nainggolan avec l'Italie

En défense, on retrouve Sahir Boumhand (Saint-Trond U21), Jordy Gillekens (Francs-Borains) et Viktor Boone (prêté par l'Union au Lierse). Au milieu de terrain, Dario Oger (Stade Verviétois, D2 ACFF), Pieter Kempeneers (VC Houtem, provinciale), Seppe Brulmans (Bocholt, D2 VFV) et Hamza Masoudi (Dessel, Nationale 1) ont été sélectionnés.

Dans le compartiment offensif, l'équipe belge pourra donc compter sur Eden Hazard, mais aussi son frère, Ethan, ainsi que sur Nabil Jaadi (Tanger, D1 Maroc) et Yannis Salibur (fin de carrière, ex-Lille).

🇧🇪 This squad will represent Deptostra FC in the Kings World Cup!#KingsWorldCup pic.twitter.com/g1WN8zOg5G — Kings League World (@_KingsWorld) May 9, 2024

Ces sélections comptent donc 13 joueurs : 10 joueurs draftés, et 3 joueurs invités. Pour la Belgique, il s'agit des deux frères Hazard et de Nabil Jaadi. Dans les autres pays, Samir Nasri, Jérémy Menez, Falcao, Konoplyanka, Darijo Srna et d'autres vont disputer la compétition. À noter que, côté italien, on retrouvera un certain Radja Nainggolan. Mario Götze et Neymar présideront aussi une équipe, Zlatan Ibrahimovic est le président de la compétition.

Au premier tour, le Deptostra FC affrontera Peluche Caligari, une équipe mexicaine.