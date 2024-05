Quid de l'avenir de Marco Kana, prêté par Anderlecht ? L'international espoir a développé une qualité importante à Courtrai

Pour assurer son maintien, le KV Courtrai va devoir passer par le barrage, qui sera joué contre Deinze ou Lommel. Les Kerels peuvent compter sur un homme fort, Marco Kana, au four et au moulin contre Eupen.

Marco Kana a joué à nouveau à son poste préféré, celui de milieu de terrain défensif, contre l'AS Eupen. Le Belge de 21 ans, international espoir, a souvent dû remplacer à d'autres positions, cette saison à Courtrai.

Que ce soit en octobre-décembre (avant sa blessure aux adducteurs) ou lors des premiers matchs des play-downs, il a joué en tant que défenseur central. "Je joue à n'importe quel poste où l'entraîneur a besoin de moi", a déclaré Marco Kana à notre micro concernant sa position de prédilection.

"Mais bien sûr, je préfère jouer en tant que milieu de terrain défensif. C'est là que je me sens le mieux et où je peux être le plus utile. Je donne tout, chaque semaine, pour le KV Courtrai et je veux certainement continuer à contribuer." Toutefois, Marco Kana a donc attrapé de la polyvalence... une corde qui ne sera jamais de trop, à son arc.

Le joueur prêté par Anderlecht est sous contrat jusqu'en 2026 avec les Mauve et Blanc, mais ne pense pas du tout à la capitale pour le moment. "Non, je suis complètement concentré sur Courtrai pour l'instant. Il nous reste trois matchs à jouer cette saison."

Marco Kana veut sauver Courtrai avant de penser à Anderlecht

Kana songe déjà aux doubles confrontations avec Deinze ou Lommel: "Nous croyons en notre capacité à nous maintenir et à battre Charleroi pour forcer ces barrages. Ce ne sera pas facile, car Charleroi joue très bien et avec beaucoup de détermination dans ces play-downs."

"Mais je veux disputer encore trois matches ici et contribuer à assurer le maintien. C'était un objectif cette saison. Et ce qui se passera ensuite, nous verrons bien, car pour le moment, je ne pense pas du tout à Anderlecht."

Le milieu de terrain défensif de 21 ans a disputé 24 matchs et 1734 minutes cette saison à Courtrai. Selon Transfermarkt, sa valeur est actuellement estimée à environ deux millions d'euros, alors qu'elle était plus du double autrefois.

Les projets de RSC Anderlecht pour lui ne sont pas encore connus. Il est sous contrat pour encore deux ans, mais une nouvelle solution pourrait être trouvée pour lui cet été. Et qui sait, si Courtrai reste en Jupiler Pro League…